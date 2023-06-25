Житель Кузбасса уснул на лавочке, ожидая такси, и лишился сумки с наличными

Фото: Правоохранительный портал Кузбасса

43-летний новокузнечанин проспал свою сумку, в которой находились 15 тысяч рублей. В буквальном смысле.

Полицейские, к которым он обратился, выяснили, что потерпевший ожидал такси, сидя на скамейке, и уснул. Когда он пробудился, его сумки рядом уже не было.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний житель южной столицы Кузбасса. Задержанный рассказал, что прогуливался по городу и, заметив спящего незнакомца, похитил лежащую рядом сумку и скрылся, а найденные там деньги потратил.

Теперь рецидивисту по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» грозит до пяти лет лишения свободы.