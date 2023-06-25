Кузбасских туристов предупредили об инфекционных угрозах за рубежом

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До 30 июня они могут получить консультации по «горячей линии» в региональном управлении Роспотребнадзора, а также в консультационных центрах и пунктах для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе».

Для этого достаточно позвонить по единому номеру общественной приемной управления 8-800-300-46-24 (звонок на территории Кемеровской области бесплатный): с понедельника по четверг - с 09:00 до16:00, в пятницу - с 09:00 до 14:30 (перерыв с 12:30 до 13:30), или по телефонам территориальных отделов управления, которые доступны на официальном сайте учреждения.

В настоящее время, как уточнили в региональном Роспотребнадзоре, в мире продолжают регистрироваться случаи холеры, малярии, лихорадки денге, лихорадки Зика, желтой лихорадки, Лихорадки Эбола, Марбург, Ласса, Западного Нила, оспы обезьян, сибирской язвы, чумы и таких опасных заболеваний, как брюшной тиф, столбняк, вирусные гепатиты, менингококковая инфекция, корь.