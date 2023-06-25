Жительница Кузбасса задушила подушкой свою малолетнюю дочь

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

Обвинение в убийстве по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ предъявлено 37-летней гражданке, проживавшей в селе Сосновка Новокузнецкого муниципального округа.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кемеровской области – Кузбассу, по версии следствия, 20 июня в утреннее время обвиняемая, находясь у себя дома, положила подушку на лицо трехлетней дочери и удерживала, пока девочка не перестала подавать признаки жизни.

По ходатайству следователя СК России в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, назначены и проводятся судебно-медицинские и судебная психолого-психиатрическая экспертизы в отношении обвиняемой. Также в ходе расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания малолетней, и деятельности должностных лиц органов системы профилактики.