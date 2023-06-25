В Кузбассе пройдут Высшие лиги чемпионатов России по шахматам среди мужчин и женщин

Фото: Федерация шахмат России

В этих престижных соревнованиях примут участие ведущие гроссмейстеры и мастера. Они поспорят за шесть путевок в суперфинал национального первенства - одно из самых элитных мировых соревнований.

Баталии на черно-белых клетках начнутся с понедельника, 26 июня, и продлятся до 5 июля. Элитным игрокам конкуренцию попробуют составить победители и призеры чемпионатов федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга, сильнейшие юноши и девушки России, действующие победители всероссийских студенческих соревнований.

Напомним, что южная столица Кузбасса уже принимала пятнадцать лет назад турнир мужской Высшей лиги.