Кузбасс становится важным палеонтологическим центром России

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Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев

Сегодня в деревне Шестаково Чебулинского муниципального округа финиширует второй Международный научно-популярный фестиваль «Динотерра». Одним из основных его событий стал симпозиум «Шестаковский комплекс: новые векторы развития научных исследований», в котором участвовали более 100 ведущих ученых России, Казахстана и Монголии в сферах палеонтологии, геологии, археологии.

- Шестаковский комплекс становится важным палеонтологическим центром страны. Мы совместили научные разработки с туризмом, привлекли сюда гостей. Как утверждают специалисты, здесь можно заниматься раскопками не одно столетие. Мы будем продолжать развивать Шестаково, каждый год удивлять чем-то новым. Будем делать «Динотерру» круглогодичной. Это уникальное место, с каждым годом здесь становится все лучше и лучше, удобнее и для работы ученых, и для гостей, - отметил Сергей Цивилев.