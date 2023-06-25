Последняя июньская неделя в Кузбассе начнется с гроз и дождей

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Такой прогноз дали синоптики Кемеровского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на понедельник, 26 июня, в регионе будет 4-9 градусов тепла, местами - до +14 градусов, местами по югу - кратковременные дожди. Днем температура повысится до 19-24 градусов тепла. На отдельных территориях ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Кемерове ночью – 7-9 градусов тепла, днем потеплеет до 21-23 градусов и возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.

Также в Топкинском и Юргинском муниципальных районах сохранится чрезвычайная (5 класс) пожароопасность, а в Промышленновском муниципальном округе - высокая (4 класс).