В Кузбассе второй месяц разыскивают невысокого 43-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Киселевске разыскивается пропавший без вести 43-летний Павел Владимирович Ануфриев. Ориентировку с приметами мужчины волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс» опубликовали в воскресенье, 25 июня.

Житель поселка Карагайлинский исчез еще 24 апреля. Пока его поиски не принести результата.

Сообщается, что мужчина невысокого роста (168 см), нормального телосложения, у него темно-русые с проседью волосы, голубые глаза.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Павла Ануфриева или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.