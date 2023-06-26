Кемеровчанину пришлось в суде доказывать, что он не умер

Фото: архив "КП"

В Кемерове мужчину по ошибке признали умершим. Ему пришлось в суде доказывать, что он живой.

Как рассказали в прокуратуре Кузбасса, в ведомство обратился горожанин с заявлением о нарушении его прав. В декабре 2021 года на судебно-медицинское исследование поступил труп мужчины, в сопровождающих документах которого были указаны персональные данные. На основе этих документов в книгу записей актов гражданского состояния ЗАГС была внесена информация о смерти кемеровчанина.

Однако позже выяснилось, что запись о смерти этого мужчины ошибочна. Поскольку по документам горожанин считался умершим, у него начались проблемы.

- Прокуратура обратилась в суд с заявлением о внесении изменений в запись акта о смерти гражданина посредством исключения из указанной записи сведений о нем, как об умершем лице, - рассказали в прокуратуре Кузбасса.

Суд удовлетворил требования в полном объеме, документы мужчине будут восстановлены.