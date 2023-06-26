Фестиваль «Динотерра» в Кузбассе посетили более 60 тысяч человек

Фото: пресс-служба АПК.

Второй Международный научно-популярный фестиваль «Динотерра», который прошел на выходных в деревне Шестаково в Кузбассе, посетили 64 тысячи гостей. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

- Несмотря на капризы погоды, наш фестиваль собрал вдвое больше гостей, чем в прошлом году. Большой интерес участников вызвала не только развлекательная, но, в первую очередь, — обширная научная программа, — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, что в этом году фестиваль проходил в течение трех дней. Для удобства гостей были расширены парковки, площадка для палаточного городка, улучшены санитарные условия. В рамках «Динотерры» прошел научный симпозиум, лекции, экскурсии и мастер-классы, костюмированное Диношествие и шоу пиродронов. Музыкальными хэдлайнерами фестиваля стали Клава Кока, Юлия Савичева и Сергей Лазарев.

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