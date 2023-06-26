Жители Центрального и Заводского районов Кемерова остались без горячей воды

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Кемерове стартовал очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом напомнили в СГК Кузбасса.

Под отключения горячей воды попали жители Центрального и Заводского районов. Им придется повозиться с чайниками и тазиками с 26 июня по 9 июля включительно. В этот период специалисты проверят тепломагистрали повышенным давлением.

Список улиц, где будет отключена горяча вода:

Центральный район: (до р. Искитимка) в границах: пр. Кузнецкий четная сторона от р. Томь до пр. Советский. Пр. Советский (нечётная сторона от пр. Кузнецкий до ул. Кузбасская). Ул. Ноградская (нечётная сторона до ул. 50 лет Октября). Ул. 50 лет Октября (нечётная сторона от ул. Ноградская до ул. Васильева). Ул. Васильева (не чётная сторона до ул. Коломейцева). Ул. Коломейцева (четная сторона от ул. Васильева до пр. Советский). Пр. Советский (нечетная сторона до р. Искитимка).

Кварталы Центрального района: 10, 11, 11а, 12, 13, 14 (кроме ул. Ноградская 13), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 52. Здание обл. администрации пр. Советский 62.

Заводский район: в границах: пр. Кузнецкий нечётная сторона от ул. Коммунистическая до пр. Ленина, пр. Ленина нечетная сторона от пр. Кузнецкого до р. Искитимка, пр. Кузнецкий четная сторона от пр. Ленина до ул. Автозаводская, р.Искитимка от ул. Автозаводская до пр. Ленина. Кварталы Заводского района: кв.21, 21а, 24, 32, 33, 34а, 51, 52, 53, 54, 55, включая ул. Космическая 2а, 4, 4а, 4/1, 4в к1, 4в к2.