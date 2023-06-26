27 июня на трассе в Кузбассе временно ограничат движение транспорта

Фото: архив "КП" Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Завтра, 27 июня, на 29-м километре трассы Кемерово – Яшкино – Тайга временно ограничат движение транспорта в связи с буровзрывными работами, необходимыми при строительстве Северо-Западного обхода города. Об этом предупредили ив пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

В период с 12:00 до 17:00 специалисты произведут четыре взрыва. Каждый раз участок дороги будут перекрывать на время от 30 минут до 1 часа. Между взрывами движение транспорта будет разрешено.

Автомобилистов попросили заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.