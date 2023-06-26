Сергей Цивилев: в Кузбасс поступило новое оборудование для реабилитации участников СВО

Фото: пресс-служба АПК.

Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком получил новое оборудование для реабилитации участников СВО после травм и операций. Об этом рассказали в пресс-службе АПК.

В медучреждение поступили аппараты роботизированной и механизированной реабилитационной терапии. Это целые комплексы, в которые входят велоэргометр, тренажер для верхних конечностей и разные виды артромотов для пассивной, активно-пассивной и активной разработки конечностей и другие.

- Новое оборудование позволяет начинать максимально раннее и безболезненное восстановление пациентов после травм, операций, в частности, после инсультов, воспалений суставов, операций на позвоночнике и крупных суставах, — рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации Наталья Кобелева.

Поступившее оборудование уже применяется для реабилитации пациентов, проходящих лечение в новом отделении медицинской реабилитации для участников СВО, которое было открыто 1 июня.

- Реабилитация — один из важнейших этапов восстановления после сложного лечения. Новое оборудование позволит нашим врачам в прямом смысле слова ставить пациентов на ноги. Полученный по нацпроекту комплекс лечебных тренажеров будут использовать для реабилитации наших героев — земляков, которые получили ранения, защищая Родину в зоне СВО. Наша общая задача — как можно скорее вернуть им здоровье, — отметил Сергей Цивилев.