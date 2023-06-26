В Кемерове изменится схема движения автобусов на проспекте Ленина

Фото: администрация г. Кемерово.

С завтрашнего дня на участке проспекта Ленина изменится схема движения автобусов в связи с ремонтом тепловых сетей. Об этом предупредили в городской администрации.

Изменения коснутся тех автобусов, которые, двигаясь в сторону центра по проспекту Ленина, поворачивают налево на улицу Тухачевского. Это автобусы: № 32, 85, 87, 99, 126, 105А, 131, 141, 146, 203. Теперь данные автобусы будут заезжать на площадь диспетчерского пункта «Центральный», разворачиваться и по прямой выезжать на улицу Тухачевского.

Кроме того, изменится схема выезда с площади диспетчерского пункта «Центральный» сезонного маршрута № 200А. Автобус поедет следующем образом: д.п. «Центральный», улица Тухачевского, проспект Октябрьский, улица Терешковой и далее по маршруту.

Фото: администрация г. Кемерово.

Ранее «Комсомолка» писала, что из-за ремонта тепловых на проспекте Ленина были закрыты три полосы для движения транспорта в районе остановки «Энергосбыт».