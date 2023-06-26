Кузбасские бульдозеристы приняли участие во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии»

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» в этом году прошел уже в 12-й раз.

Финал Всероссийского конкурса проходил в Чебоксарах и Новочебоксарске с 22 по 24 июня. В нем приняли участие 14 лучших из лучших бульдозеристов, среди которых и представили данной профессии из Кузбасса.

Всероссийский конкурс профмастерства «Лучший по профессии» в этом году прошел уже в 12-й раз. Организатором соревнования выступает Министерство труда и социальной защиты России, информационную поддержку оказывает Национальное агентство защиты квалификаций. Основная задача конкурса - популяризовать и повысить престиж рабочих профессий, в том числе среди молодежи.

- Мы провели анализ. Сейчас стало падать количество людей, которые по окончании школы идут за высшим образованием, и растет количество тех, кто получает среднее специальное образование и выбирает рабочую профессию, – рассказал Павел Свистунов, первый заместитель генерального директора АНО «Национальное агентство развития квалификаций».

В этом году в соревнованиях было пять номинаций: «Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ», «Лучший машинист электропоезда метрополитена», «Лучший машинист электростанции», «Лучший газоспасатель», а также «Лучший бульдозерист» - впервые выдвинутая для участия.

Как отметил Павел Свистунов, профессия бульдозериста пока не входит в число самых популярных, но тем не менее она уже во второй двадцатке из более чем 180 специальностей в системе профобразования.

- Если брать в разрезе России, то на профессию машиниста бульдозера приходится более 3 200 вакансий. Такие конкурсы призваны привлечь внимание к рабочим специальностям. Данное мероприятие является еще и элементом профориентации: увидев такие зрелищные соревнования, молодежь сможет влюбиться в профессию и понять, что это именно мое, – подчеркнула министр труда и социальной защиты республики Чувашия Алена Елизарова, один из организаторов проведения конкурса в регионе.

За звание лучшего бульдозериста боролись 14 представителей профессии из Алтайского и Красноярского краев, Белгородской, Вологодской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Свердловской областей, Татарстана и Хакасии; по два участника представляли Чувашия (как принимающая сторона) и Кузбасс (победитель регионального этапа конкурса и победитель отраслевого конкурса).

22 июня конкурсанты отвечали на вопросы по устройству бульдозера и технике безопасности. 23 июня проходили трассу сначала на тренажере-симуляторе бульдозера, а затем уже в условиях полигона. Трое сильнейших 24 июня в «Гранд-Финале» продемонстрировали мастерство владения техникой.

В результате победителем стал Александр Вайтиев из Свердловской области, он получил главный приз – 300 тысяч рублей, носители серебра и бронзы - Владимир Рязанцев из Кузбасса и Роман Ганин из Волгоградской области - получили 200 и 100 тысяч рублей в качестве приза.