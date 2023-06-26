Кузбасс представит свои лучшие туристические маршруты на Международном форуме-выставке

Фото: пресс-служба «Евроэкспо».

Кузбасс покажет свои лучшие туристические маршруты на Международном форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure 2023 , который пройдет в Москве с 12 по 14 сентября.

Главная туристическая выставка страны проводится ежегодно на протяжении 29 лет и объединяет более 10 000 ведущих участников туристического рынка.

В этом году ключевой темой мероприятия будет КОД БУДУЩЕГО. Представители туроператоров и турагентств, руководители региональных офисов по туризму и эксперты, непосредственно влияющие на развитие туризма в России и в мире, подведут итоги летнего сезона, проанализируют меры поддержки и зададут новые тренды развития туризма в России на осенне-зимний сезон.

Регионы России, которые уже подтвердили свое участие в ОТДЫХ Leisure 2023: Кузбасс – Регион-партнер, Санкт-Петербург – Город-партнер, Алтайский край, Республика Алтай, Астраханская область, Архангельская область, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Вологодская область, Владимирская область, Калужская область, Костромская область, Новгородская область, Орловская область, Омская область, Пензенская область, Республика Удмуртия, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Самарская область, Свердловская область, Ставропольский край, Республика Крым, Республика Татарстан, Томская область, Тверская область, Ульяновская область, Пермский край, Краснодасркий край, г.Севастополь, г.Мончегорск и др.

Фото: пресс-служба «Евроэкспо».

Зарубежные страны:

Куба, Китай, Шри-Ланка, Тайланд, Тунис, Египет, Венесуэла, Уганда, Индия, Република Баларусь, Узбекистан, Мальдывы, Эфиопия и др.

По оценкам за последние годы проведения, на площадке лично присутствуют не менее 70 руководителей по туризму субъектов Российской Федерации, более 300 компаний из 40 регионов РФ и зарубежных стран.

Работу и деловую программу ОТДЫХ Leisure поддерживают государственные структуры:

Министерство экономического развития Российской Федерации.

Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Корпорация Туризм.РФ.

Торгово-промышленная палата Российской Федерации.

Отраслевые ассоциации: Ассоциация Туроператоров (АТОР), Российский Союз Туриндустрии (РСТ), Российская Гостиничная Ассоциация (РГА).

Русское Географическое Общество.

В работу форума вовлекаются эксперты из Минсельхоза России, Минприроды России, ФАС и др.

Кузбасс является регионом-партнером Международного форума-выставки. Представители региона презентуют на мероприятии свои уникальные туристические продукты и расскажут посетителям ОТДЫХ Leisure 2023 о лучших практиках.

Фото: пресс-служба «Евроэкспо».

Организатор международного форума-выставки:

Группа компаний «ЕВРОЭКСПО», один из лидеров конгрессно-выставочного бизнеса в России, работающий с 1995 года.