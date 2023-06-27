В Кемерове строят очистные сооружения в районе Кассационного суда

Фото: телеграм-канал Дмитрия АНИСИМОВА

О ходе работ в своем телеграм-канале рассказал глава Кемерова Дмитрий Анисимов.

- Ввод в эксплуатацию этого объекта позволит существенно улучшить качество воды, которую мы сбрасываем в водные артерии. Ливневые стоки будут попадать в реку уже очищенными, уточнил градоначальник.

Работы по запуску очистных сооружений ливневой канализации планируется закончить в нынешнем году. Уже смонтирована часть накопительных и очистных емкостей, выполняются фундаментные работы. Чтобы обезопасить объект от обрушений грунта, установлены специальные удерживающие сваи.