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НовостиПолитика27 июня 2023 3:15

Кандидатов на выборы губернатора Кузбасса выдвинули КПРФ и «Справедливая Россия»

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Региональные отделения КПРФ и «Справедливой России - За правду» выдвинули кандидатов для участия в выборах губернатора Кемеровской области.

От партии КПРФ в борьбе за пост главы региона впервые примет участие женщина - депутат парламента Екатерина Грунтовая.

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» выдвинула своего председателя Юрия Скворцова, сообщает ТАСС.

Ранее «Комсомолка» писала, что действующий губернатор Сергей Цивилев выразил готовность идти на второй срок.