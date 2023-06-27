Кандидатов на выборы губернатора Кузбасса выдвинули КПРФ и «Справедливая Россия»

Фото: архив "КП" Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Региональные отделения КПРФ и «Справедливой России - За правду» выдвинули кандидатов для участия в выборах губернатора Кемеровской области.

От партии КПРФ в борьбе за пост главы региона впервые примет участие женщина - депутат парламента Екатерина Грунтовая.

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» выдвинула своего председателя Юрия Скворцова, сообщает ТАСС.

Ранее «Комсомолка» писала, что действующий губернатор Сергей Цивилев выразил готовность идти на второй срок.