Кандидатов на выборы губернатора Кузбасса выдвинули КПРФ и «Справедливая Россия»

Фото: архив "КП"
Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
Региональные отделения КПРФ и «Справедливой России - За правду» выдвинули кандидатов для участия в выборах губернатора Кемеровской области.
От партии КПРФ в борьбе за пост главы региона впервые примет участие женщина - депутат парламента Екатерина Грунтовая.
Региональное отделение партии «Справедливая Россия» выдвинула своего председателя Юрия Скворцова, сообщает ТАСС.
Ранее «Комсомолка» писала, что действующий губернатор Сергей Цивилев выразил готовность идти на второй срок.