Губернатор Кузбасса ответит на вопросы в ходе прямой линии

Фото: архив КП

Очередное общение главы региона с жителями состоится во вторник, 11 июля.

Задать вопрос Сергею Цивилеву можно на платформе «КуZбасс Онлайн» или в мобильном приложении.

Вопросы будут приниматься до окончания прямой линии. Также на цифровой платформе желающие могут голосовать за самые важные, по их мнению, вопросы.

Прямая линия пройдет в эфире телеканалов «Кузбасс 1», «Россия 24» и «Сибирь-24», а также на радиостанции «Кузбасс FM». Трансляцию можно будет посмотреть на официальной странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Ответы на те вопросы, которые не прозвучат в эфире, будут даны через систему «КуZбасс Онлайн».