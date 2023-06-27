В тайге под Кемеровом третий день ищут заблудившуюся женщину

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Кемеровском районе сотрудники полиции, МЧС и волонтеры третий день ищут женщину, заблудившуюся в лесу.

Как рассказали добровольцы отряда «Лиза Алерт», Татьяна Юрьевна Клепикова (Елина) ушла в лес в районе СНТ «Тайга» в воскресенье, 25 июня. Она была одета в темно-синюю куртку, светло-коричневые штаны и галоши. С собой 63-летняя женщина взяла ведро. В назначенное время кемеровчанка не вернулась домой, и тогда родные забили тревогу.

Сейчас в поисках задействовано более 40 человек. Они прочесывают лес в надежде найти Татьяну Юрьевну живой. Всех, кто готов присоединиться к поисковым мероприятиям, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.

- Нам крайне нужны люди, готовые выполнять лесные задачи. Если вы готовы присоединиться к поиску, пожалуйста, свяжитесь с инфоргами, - сообщили волонтеры.