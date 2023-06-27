В Кузбассе осужден гастролер, перевозивший 5 кг наркотика

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

У жителя Иркутской области, следовавшего в Кемерово, изъяли восемь свертков с запрещенным веществом.

Для задержания наркокурьера была проведена спецоперация с участием сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Новокузнецку, бойцов спецназа «Гром» и сотрудников госавтоинспекции.

Экипаж ДПС на Ильинском шоссе южной столицы Кузбасса остановил автомобиль «Хендэ Соната». В иномарке был обнаружен тайник: вместо поролона внутри пассажирских сидений находились свертки. Экспертиза подтвердила, что в них находится наркотик общей массой 5 кг.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, предложение сбыть крупную партию запрещенного вещества фигурант получил на территории одного из иностранных государств. За это ему обещали вознаграждение 300 тысяч рублей и дали автомобиль, чтобы замаскировать поездку под перегон иномарки для последующей продажи. Курьер отправился из Иркутской в Новосибирскую область, а затем в Новокузнецком муниципальном округе он забрал наркотики, которые должен был доставить для сбыта в Кемерово.

Центральный районный суд Новокузнецка согласился с доводами следствия и вынес приговор наркокурьеру по ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Он приговорен к 8 годам 10 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.