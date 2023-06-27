12 - летний подросток в Кузбассе налихачил на маминой машине

Машину мамы юного кузбасского лихача отправили на штраф - стоянку. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В кузбасском городе Прокопьевск резонанс - 12 летний подросток свернул с дороги на городской газон на иномарке. Это хорошо, Госавтоинспекция заметила и остановила. А то бы натворил мальчик…

Пока мамочка спала, сынок выкрал ключи от ее «Тойоты Карины», сел за руль и отправился перед друзьями шиковать. Впечатление решил произвести. Произвел - не справился с управлением и выехал на газон. А здесь как раз патруль ДПС. Вот как раз в нужное время, в нужном месте. А ведь последствия могли от такого лихачества серьезные, здесь и пешеходная зона.

Школьника от управления отстранили, на место вызвали родительницу, а иномарку поместили на специализированную стоянку.

- В отношении матери подростка инспекторы по делам несовершеннолетних города составили административный протокол за неисполнение ею обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.