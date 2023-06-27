Кузбасс отправляет в полет второй космический спутник

Фото: КузГТУ

Запуск «КузГТУ-1» состоится сегодня, 27 июня, в 14:34:49 по московскому времени с космодрома Восточный.

Как уточнили в пресс-службе вуза, полезная нагрузка «КузГТУ-1» - это экспериментальная научная установка для определения влияния механических колебании различного происхождения на конструкцию аппарата. Над разработкой работали преподаватели и студенты университета.

Наблюдать за запуском ракеты на космодроме Восточный будут победители конкурсов «Открытка из космоса» - ей стала шестилетняя новокузнечанка Валерия Костина, и «Поздравь Кузбасс с орбиты» - в этом конкурсе победила кемеровская школьница Ярослава Хлыстун.

Напомним, что 9 августа 2022 года Кузбасский государственный технический университет отправил в космос первый в истории региона спутник «Кузбасс-300». Его основной целью является экологический мониторинг территорий.