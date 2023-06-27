Кузбасс отправил жителям Белгородщины гуманитарную помощь

Кузбасс отправил в Белгородскую область гуманитарную помощь.

В приграничный с Украиной регион уехала 20 - тонная фура с вещами, продуктами, предметами первой необходимости. Жители Кузбасса отправили жителям Белгородской области, эвакуированным из опасных, приграничных с Украиной районов, гуманитарную помощь.

- Муку отправили людям, бутилированная воду, крупы, консервы, сладости, средства личной гигиены. Словом все, что необходимо в пунктах временного размещения. Груз приедет на Белгородщину уже в субботу, - пояснили «Комсомолке» в Правительстве Кузбасса.

- Большое спасибо всем, кто принял участие в формировании этого груза для наших сограждан, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.