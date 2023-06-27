Новой техникой вооружили кузбасских пожарных и спасателей

Новой техникой оснастили кузбасских спасателей и пожарных.

Новую партию специализированной техники приобрели для подразделений Агентства по защите населения и территории Кузбасса, и пожарных расчетов регионального МЧС России.

- Десять автоцистерн на базе вездеходов «Урал NEXT» будут введены в боевые расчеты пожарных частей Мысков, Мундыбаша и Шерегеша, а также на территории Ленинска-Кузнецкого, Гурьевского, Промышленновского, Кемеровского и Новокузнецкого округов. Шесть аварийно-спасательных автомобилей «ГАЗель», отправятся в Таштагольский, Междуреченский, Мариинский и Кемеровский областной поисковые аварийно-спасательные отряды. Автобус ПАЗ «Вектор NEXT» приобретен для авиационного звена Агентства по защите населения и территорий региона, а мобильный комплекс оповещения на базе автомобиля «УАЗ» повышенной проходимости - для центра связи и автоматизированных систем управления, - сообщили «Комсомолке» в администрации Правительства Кузбасса.

Напомним, на вооружение подразделений Агентства по защите населения и территории Кемеровской области весной уже поступили 15 новых пожарных автоцистерн на базе «Урал NEXT» и семь снегоходов VECTOR.

- Всего с начала года из регионального бюджета на оснащение службы было выделено более 317 млн рублей, - уточнили в пресс службе регионального Правительства.