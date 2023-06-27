Действующий губернатор Кузбасса решил пойти на второй срок

Фото: пресс-служба АПК

Сергей Цивилев выдвинут в качестве кандидата на выборы главы региона.

Сегодня, 27 июня в Кемерове состоялась партконференция «Единой России» по выдвижению кандидата на должность губернатора и кандидатов в депутаты регионального парламента. Решением делегатов из разных муниципалитетов выдвинут действующий губернатор Сергей Цивилев.

Он также возглавит список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Кузбасса.

- Пять лет назад мы все объединились для того, чтобы изменить Кузбасс. У жителей региона тогда созрел серьезный запрос на перемены. Эти пять лет мы плечом к плечу не покладая рук работали для нашего Кузбасса. Вместе с вами мы заложили прочный фундамент - приняли Стратегию развития Кузбасса на 50 лет вперед. В ее основе - человек, и все решения мы принимаем исходя из того, чтобы они шли на пользу людям. Теперь наша с вами задача - объединиться с другими регионами Сибири для выполнения задач, поставленных Президентом России. Это не конкуренты, это наши друзья и партнеры, с которыми мы вместе развиваем нашу страну, - отметил Сергей Цивилев в своем телеграм-канале.