В Кузбассе начался суд по факту пожара с гибелью постояльцев в кемеровском приюте

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Сегодня, 27 июня, в Заводском районном суде Кемерова прошло первое судебное заседание по уголовному делу в отношении государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу Романа Плета.

Он обвиняется по преступлению, предусмотренному ч.3 ст.293 УК РФ. Вину в предъявленном обвинении, как уточнили в объединенной пресс-службе судов Кемеровской области, подсудимый не признал.

По версии следствия, Р.Плет совершил халатность при исполнении своих должностных обязанностей, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц во время пожара, произошедшего 24 декабря прошлого года в приюте для размещения в нем лиц, не имеющих постоянного места жительства, инвалидов, оставшихся без попечения родных. В результате 22 человека погибли и шестеро получили ранения.