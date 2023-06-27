В Кузбассе возвращают к жизни погибающие деревья

В Кузбассе возвращают к жизни погибающие леса.

В Кузбассе полностью выполнен план весенних посадок компенсационных лесов. Еще 800 гектаров будет высажено осенью. Всего в этом году за счет бизнеса планируется высадить 1300 га леса.

Компенсационные леса высаживаются именно в тех местах, где деревья были вырублены или же умерли от болезней. Такие территории помогает возвращать к жизни нацпроект «Экология». С начала его действия в 2018 году площадь ежегодного восстановления лесов за пять лет выросла в регионе в десятки раз с 37 - ми до 1 792 гектаров.

Взращивают семена молодых хвойных деревьев и лиственницы в лесных питомниках Гурьевска, Промышленной, Яи, Междуреченска, Новокузнецка, Мысков. В прошлом году начал работу еще один питомник в Чебулинском лесничестве площадью четыре гектара.

- Здесь будут выращивать до 700 тысяч сеянцев ежегодно. В 2023 году был запущен новый, восьмой, лесной питомник в Новокузнецком лесничестве площадью восемь гектаров производственной мощностью до полутора миллионов штук сеянцев в год, - рассказали «Комсомолке» в пресс- службе администрации Правительства Кузбасса.

Напомним, в этом году в лесных питомниках Кузбасса засеяли 7,7 гектаров основных древесных пород, что позволит получить через три-четыре года семь с половиной миллионов единиц посадочного материала хвойных деревьев.

Сейчас в Кузбассе прорабатывается вопрос по строительству в регионе тепличного комплекса по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой производственной. Он будет ежегодно производить до двух миллионов сеянцев.