В Кемерове после вмешательства следственных органов закрыт доступ граждан к аварийным лестницам на набережной Томи

Фото: СУ СКР по Ке меровской области - Кузбассу

О плохом состоянии лестничных маршей следователи узнали, мониторя социальные сети.

По данному факту, как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Кемеровской области – Кузбассу, было организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в ходе которой проведен осмотр места происшествия. Информация о ненадлежащем состоянии лестничных маршей подтвердилась, при этом вход на некоторые из них был перекрыт только путем размещения заградительных барьеров, поддающихся свободному перемещению. В связи с этим в администрацию г. Кемерово незамедлительно была направлена информация о необходимости принятия исчерпывающих мер к обеспечению безопасности и недопущению травмирования граждан.

Сейчас на лестничных площадках установлены капитальные конструкции, препятствующие свободному доступу и перемещению жителей по лестничным пролетам. Также разрабатывается проект новых лестниц, предполагающий демонтаж старых конструкций. Проверка продолжается.