Жителям двух кемеровских жилых комплексов отключат горячую воду

Кемеровчан ждет временное отключение горячей воды. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 21.00 27 июня до 07.00 28 июня специалисты Сибирской генерирующей компании отключат горячую воду в жилых комплексах областного центра Кузбасса «Березовая роща» и «Парковый». Временные неудобства связаны с восстановлением трубопровода на улице Двужильного, пострадавшего в результате недавнего наезда на коммуникации самосвала с поднятым кузовом.

- Кроме того, в это время у потребителей микрорайона «Южный» снизятся параметры теплоносителя в связи с временным подключением к другому участку водопроводу, - уточнили в кемеровской мэрии.

В связи с вышеупомянутым ДТП, также после 21.00 27 июня перекроют автомобильное движение на объездной дороге на Южный от улицы Тухачевского до проспекта Молодежного.

В частности городской автобус №99 «Д.п.Шалготарьян - Детский сад», следующий в направлении от диспетчерского пункта Шалготарьян в сторону Южного, временно изменит путь следования и поедет через дорогу-дублер проспекта Молодёжного. В обратном направлении - по проспекту Молодёжному, - добавили в администрации Кемерова.