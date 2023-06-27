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НовостиПроисшествия27 июня 2023 11:35

В Кузбассе рецидивист сжег чужую иномарку

Источник:kp.ru
Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Одному из местных предприятий в результате причинен ущерб на 6,5 миллиона рублей.

Сегодня в пгт. Зеленогорский Крапивинского муниципального округа был совершен поджог «Тойоты Ленд Крузер». Автомобиль выгорел полностью.

Оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали за совершение преступления 37-летнего жителя пгт. Зеленогорский, ранее трижды судимого за кражи. Он дал признательные показания.

В отношении подозреваемого, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.