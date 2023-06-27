В Кузбасс поступила техника для тушения лесных пожаров

Фото: телеграм-канал Андрея ПАНОВА

Снегоболотоход СТМ 3993 будет работать в Кемеровском лесничестве благодаря участию региона в национальном проекте «Экология».

На такой технике пециалисты лесхоза смогут в минимальные сроки добраться до любых труднодоступных участков леса.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

- Техника действительно уникальная: она преодолевает любые препятствия, легко передвигается как по обычной асфальтированной дороге, так и по бездорожью. На ней можно преодолеть болото и другие водные преграды, - отметил замгубернатора.

Напомним, что в 2021 году для региона уже был приобретен подобный вездеход, который отлично зарекомендовал себя.