В Кузбасс поступила техника для тушения лесных пожаров

Фото: телеграм-канал Андрея ПАНОВА
Снегоболотоход СТМ 3993 будет работать в Кемеровском лесничестве благодаря участию региона в национальном проекте «Экология».
На такой технике пециалисты лесхоза смогут в минимальные сроки добраться до любых труднодоступных участков леса.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.
- Техника действительно уникальная: она преодолевает любые препятствия, легко передвигается как по обычной асфальтированной дороге, так и по бездорожью. На ней можно преодолеть болото и другие водные преграды, - отметил замгубернатора.
Напомним, что в 2021 году для региона уже был приобретен подобный вездеход, который отлично зарекомендовал себя.