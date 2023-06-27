Безработный житель Кузбасса согласился стать инвестором и лишился крупной суммы

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Ущерб составил около 6,4 миллиона рублей.

50-летний житель Белова нашел в конце мая в интернете объявление о заработке с помощью инвестиций и заполнил анкету. Вскоре ему позвонил неизвестный, представившийся специалистом биржевой компании и разъяснил, как можно получить быстрые деньги. По указанию злоумышленника потенциальный инвестор установил на свой смартфон приложение, прошел процедуру регистрации, затем оформил автокредит в банке на сумму около 6,4 миллиона рублей и перевел все деньги на указанные счета. После этого пропали и специалист, и деньги кузбассовца.

При этом, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, потерпевший знал о подобных способах мошенничества, но его ничего не смутило в предложении незнакомца.

Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. По ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» аферисту грозит до десяти лет лишения свободы.