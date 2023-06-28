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НовостиПроисшествия28 июня 2023 0:39

В Кемеровском округе в ДТП погиб 46-летний мужчина

Его 12-летняя дочь была травмирована
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ГИБДД Кузбасса

Фото: ГИБДД Кузбасса

В Кемеровском округе произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и один получил травмы. Обстоятельства аварии рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Два автомобиля столкнулись около 11:00 на 10-ом километре трассы «Обход г. Кемерово». По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «Хавейл Ф7» выехал на полосу встречного движения и врезался сначала в «Киа Рио», а затем в стоявшую на обочине «ГАЗель». В результате аварии 45-летний водитель «Кии» погиб на месте, находившаяся в салоне 12-летняя девочка была травмирована – сейчас она в больнице.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.