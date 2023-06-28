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НовостиПроисшествия28 июня 2023 1:05

В Кузбассе пропал без вести 60-летний мужчина

Его не могут найти с 23 июня
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Лиза Алерт Кузбасс

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Крапивинском районе пропал без вести 60-летний Евгений Владимирович Корнев. Ориентировку с приметами мужчины опубликовали в соцсетях волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Сообщается, что 23 июня пожилой человек ушел из дома в поселке Михайловский и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза голубые.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении мужчины или готов присоединиться к поисковым мероприятиям, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.