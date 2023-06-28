Футболист сборной России Александр Головин сыграл матч в Кузбассе

Фото: телеграм-канад Подслушано Осинники и Калтан.

Футболист сборной России, выступающий за «Монако» Александр Головин, посетил свой родной город Калтан, где сыграл за местную команду.

Дружеская встреча между Калтаном и Новокузнецком закончилась со счетом 12:3. По словам зрителей, Александр «не тянул одеяло на себя», а играл на команду. Сам он забил один гол и сделал три голевые передачи. В перерывах между игрой полузащитник раздавал автографы болельщикам.

Фото: телеграм-канад Подслушано Осинники и Калтан.

Александр признался, что Калтан для него особенный город, ведь здесь он родился и вырос, здесь живут его родные. При первой возможности футболист стремиться приехать на малую Родину. Участие в товарищеском матче стало для него возможностью получить позитив и хорошее настроение.

Напомним, что Александр Головин родился в шахтерской семье в городе Калтан. Начинал играть в футбол в местной ДЮСШ, затем перешел в футбольную школу клуба «Металлург-Кузбасс» и училище Олимпийского резерва (Ленинск-Кузнецкий). В октябре 2012 года был приглашен в московское ЦСКА, летом 2018 заключил контракт с «Монако». В этом сезоне 27-летний футболист в чемпионате Франции принял участие в 45 матчах за «Монако», забил восемь голов и отдал семь результативных передач.