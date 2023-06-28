В Кузбассе на поиски пропавшей пенсионерки подняли вертолет

Фото: МВД МЕДИА

В Кемеровской области полицейские и сотрудники Росгвардии разыскали без вести пропавшую 88-летнюю бабушку. Подробности происшествия рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ЧП произошло в Ленинске-Кузнецком. Пожилая женщина вечером ушла из дома в поселке Красная Поляна и не вернулась. При этом мобильного телефона у нее не было. Родственники забили тревогу и обратились в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Кемеровской области совместно с авиационным отрядом Росгвардии привлекли для поисков вертолет. С высоты правоохранители заметили пенсионерку. Как оказалось, женщина повредила ногу и не могла идти. Бабушку передали прибывшим медикам.