В загородных и пришкольных лагерях Кузбасса с начала лета уже отдохнули свыше 60 тысяч детей

Дети Кузбасса летом довольны.

С начала текущего лета в загородных и пришкольных лагерях уже отдохнули более 60 тысяч ребят. Летняя оздоровительная кампания в области объединена концепцией «Кузбасское лето». Здесь образование и туризм, культура и спорт, молодежная политика и волонтерство.

- Всего этим летом в Кузбассе для 125 тысяч школьников открыто 785 оздоровительных организаций, - уточнили в пресс-службе администрации правительства региона.

Каждый лагерь по-своему интересен и самобытен. Например, в военно-патриотическом центре «Авангард», принявшем уже 300 ребят, особый упор делают спортивную подготовку. Дети здесь сдают нормы ГТО, участвуют в игровых видах спорта. По новой программе смены в «Авангарде» увеличены до 21 дня.

- Это хорошо, что ребята отдыхают на свежем воздухе, знакомятся с природой Кузбасса, проходят военно-патриотическую и спортивную подготовку. Все для их комфорта: светлые, ухоженные корпуса, пятиразовое питание, многофункциональные спортивные площадки, опытные наставники. Важно, чтобы от летнего отдыха в регионе у школьников остались самые добрые и яркие эмоции, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.