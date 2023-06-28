В Кузбассе мужчина убил собственную мать

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Белове 33-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Об этом рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Трагедия произошла 22 июня. Ночью мужчина поссорился со своей матерью. В ходе конфликта он схватился за нож и ударил им несколько раз женщину в грудь. От полученных ран 54-летняя беловчанка умерла.

Мужчину задержали. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи уже осмотрели место происшествия, сейчас допрашивают свидетелей. Назначены судебные экспертизы.