В Кемерове откроют для проезда участок улицы Гагарина

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

На следующей неделе дорожники начнут укладывать асфальт на участке улицы Гагарина, после чего движение по магистрали будет временно открыто. Об этом сообщили в администрации города.

Сегодня мэр Кемерова Дмитрий Анисимов провел выездной штаб в зоне реновации. Подрядчики, работающие на улице Гагарина, сообщили, что на следующей неделе начнется укладка нижнего слоя асфальта на участке от улицы Терешковой до улицы Шорникова. По завершению этих работ движение транспорта будет временно открыто, что позволит разгрузить транспортные потоки.

На улице Сибиряков-Гвардейцев работы также кипят. Сейчас специалисты прокладывают магистральные сети, перекладывают теплотрассу и водопроводную сеть. Началось строительство новой теплотрассы и ливневого коллектора около моста через Искитимку.

Рабочие убрали старый асфальт, ведут земляные работы. На нескольких участках обустраивается щебеночное основание, идет подготовка к приему тощего бетона.

Дорожники работают в максимальном темпе на участке от моста через Искитимку до улицы Соборной, чтобы также открыть его для временного движения.

- Тогда движение станет возможно и по самому мосту, что позволит нам разгрузить трафик и усилить работы по капитальному ремонту Университетского моста, - отметил мэр города.