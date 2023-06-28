«Кузбасские гастроли»: театры и музеи региона выезжают в малые города и села

Фото:министерство культуры и национальной политики Кузбасса.

В Кузбассе стартовал региональный проект «Кузбасские гастроли». Ведущие учреждения культуры ездят с гастролями по малым городам и селам, организуют показы в парках, проводят театральные смены.

На сцене Новокузнецкого драматического театра состоялись показы лучших спектаклей Музыкального театра Кузбасса. А кемеровчане смогли увидеть легендарную постановку «Мастер и Маргарита» в исполнении актеров МХАТа. В рамках проекта литературный театр «Слово» Государственной филармонии Кузбасса представил жителям села Подонино Топкинского округа спектакль по мотивам сказок Бориса Шергина «Поморские небывальщины». Ряд театров вышли в открытые уличные пространства. Открылась малая сцена «Парковка», где артисты радуют зрителей песнями и стихами. В Парке Чудес в июне работала детская театральная студия «Три звонка» и проект «Театр в парке».

- Наши театры, ориентируясь на запросы молодого зрителя, на каникулах организуют выездные спектакли в пришкольных и загородных лагерях. Кроме того, театральные смены проходят на базе самих театров, где каждый ребенок может побывать в закулисье, попробовать себя в роли актера, гримера, костюмера и даже поставить свой собственный спектакль, - рассказала министр культуры и национальной политики Кузбасса Ольга Феофанова.

К проекту «Кузбасские гастроли» присоединились музеи региона. Сотрудники Кузбасского краеведческого музея до конца лета будут работать на действующем палеонтологическом раскопе Шестаково-3 – для всех желающих они проводят экскурсию «Шестаково – колыбель динозавров».

В июле Музей изобразительных искусств запланировал выездные выставочные проекты. Экспозицию «Даешь Кузбасс!» увидят жители Березовского, посетив городской краеведческий музей. Для ребят, отдыхающих в загородных оздоровительных лагерях «Алые паруса» и «Молодежный» Гурьевского муниципального округа, будет работать выставка «На просторах Сибири».