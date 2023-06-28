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НовостиОбщество28 июня 2023 7:02

В Кузбассе сняли с линии два нелегальных такси

Александр ПОНОМАРЕВ
Фото: телеграм-канал Госавтоинспекция Кузбасса

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекция Кузбасса

Как пояснили в региональной ГИБДД, это сделано для обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

Оба нарушения зафиксированы в Новокузнецке.

В первом случае водитель легкового автомобиля, не стесняясь отсутствия разрешения, поставил «шашечки» на крышку авто. В другом случае задержали микроавтобус, водитель которого пояснил, что уже несколько лет таким образом возит людей с конечной остановки пассажирского транспорта к дачным участкам.

На обоих нарушителей госинспекторы технического надзора составили административные материалы по части 2 статьи 14.1 КРФобАП за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения, если оно обязательно. В рамках санкции этой статьи административного кодекса оба автомобиля и были задержаны. Далее решение будет принимать суд.