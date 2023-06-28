Участники «Динотерры» чаще всего транслировали в соцсетях диношествие и концерт Сергея Лазарева

Фото: пресс-служба АПК.

Автономная мобильная базовая станция МегаФона была развернута в поле у деревни Шестаково уже 20 июня, и в течение 5 дней обеспечивала интернетом и голосовой связью тысячи участников и гостей «Динотерры».

Фестиваль уже второй раз проходит в Чебулинском муниципальном округе – в месте, где был найден скелет гигантского ящера-попугая пситтакозавра сибирского. Участниками международного фестиваля стали более 100 ведущих ученых, в том числе 25 профессоров, докторов наук.

Самые яркие моменты праздника участники транслировали в своих социальных сетях и блогах, отправив с площадок мероприятия терабайты фото и видео. Максимальные нагрузки на сеть совпали с временем активности программы – примерно с 12 часов дня и до часу ночи.

Особенные всплески активности сети наблюдались во время выступления музыкальных хедлайнеров — Клавы Коки, Юлии Савичевой и Сергея Лазарева. К слову, концерт Сергея Лазарева вызвал почти в два раза большую активность, чем выступление Клавы Коки, а танцы и песни Юлии Савичевой транслировали в личных соцсетях еще меньше поклонников. В то же время нужно отметить, что выступлению Юлии помешал сильный ливень, ее концерт сдвинули во времени, и многие зрители уехали из-за непогоды. Рассказывая о последних новостях с фестиваля, абоненты МегаФона проговорили более 620 часов.

Фото: пресс-служба АПК.

Мобильную базовую станцию всего за 3 часа можно развернуть любом месте, где нужен интернет и телефония. Она оборудована телескопической антенной, обеспечивающей устойчивый сигнал в радиусе до 15 километров. При необходимости базовая станция может работать совершенно автономно в самых экстремальных условиях, для этого комплекс оснащен спутниковой антенной и дизельной электростанцией. Подобными станциями Мегафон увеличивает емкость сети на масштабных спортивных и деловых мероприятиях и уже второй год подряд обеспечивает связью фестиваль Динотерра в Кузбассе.

«У компании МегаФон большой опыт обеспечения связи на крупных мероприятиях. Средняя скорость 4G, которую фиксировали инженеры компании в пиковые часы, составила 34 Мбит/с. Это отличная скорость для мобильной станции, что позволило нашим абонентам комфортно общаться в мессенджерах, проводить видеотрансляции, искать информацию в интернете», - рассказал директор Кемеровского отделения МегаФон Александр Малов.