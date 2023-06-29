В Кемерове в день празднования Сабантуя до Московской площади запустят шаттлы

Фото: администрация г. Кемерово.

В день празднования XXIII Федерального Сабантуя и III Международного шахтерского Сабантуя до Московской площади, где пройдут основные мероприятия, запустят шаттлы. Об этом сообщили в городской администрации.

Специальные автобусные рейсы будут ходить по трем маршрутам с 8.30 до 19.00. Так, первый шаттл будет отправляться из Рудничного района, второй - от улицы Кирова, третий - с Летнего вокзала. На автобусах будет надпись «Сабантуй». В них будут действовать все льготы и проездные.

1. Маршрут № 301 «Сельская больница – ДК шахтеров – СК «Кузбасс-Арена»:

Фото: администрация г. Кемерово.

Путь следования:

- в прямом направлении: остановка «Сельская больница», проспект Шахтеров,

остановка «ДК шахтеров», проспект Шахтеров, ул. Терешковой, проспект Притомский, «СК Кузбасс-Арена»;

- в обратном направлении: «СК Кузбасс-Арена», проспект Притомский, улица Соборная, проспект Ленина, улица Терешковой, проспект Шахтеров, остановка «Сельская больница».

2. Маршрут № 302 «Универсам № 1 - СК «Кузбасс-Арена»

Фото: администрация г. Кемерово.

Путь следования:

- в прямом направлении: остановка «Универсам № 1», проспект Советский, улица 50 лет Октября, улица Васильева, улица Красная, проспект Советский, проспект Октябрьский, улица Терешковой, просп. Притомский, остановка «СК Кузбасс-Арена»;

- в обратном направлении: остановка «СК Кузбасс-Арена», проспект Притомский, проспект Советский, остановка улица Кирова.

3. Маршрут № 300 «д.п. «Центральный» – Ледовый дворец Кузбасса»

Фото: администрация г. Кемерово.

Путь следования: д.п. «Центральный», проспект Ленина, улица Терешковой, проспект Притомский, Ледовый дворец Кузбасса, проспект Притомский, улица Соборная, проспект Ленина, д.п «Центральный».

Также до Московской площади можно будет добраться регулярными маршрутами №№ 84, 88 и №90а, которые будут ходить по обычному расписанию.