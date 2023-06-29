В Кузбассе разыскивают пропавшую без вести 14-летнюю девочку

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Новокузнецке пропала без вести 14-летняя Елизавета Поликарпова. Ориентировку с приметами подростка опубликовали в соцсетях волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

26 июня школьница ушла из дома и не вернулась.

Девочка высокого роста (169 см), нормального телосложения, у нее темно-русые волосы, зелено-карие глаза. Она была одета в черную футболку, черные штаны и черные кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей или готов оказать помощь в ее поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.