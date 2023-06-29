В Кузбассе прошел июньский град

Фото: соцсети.
В среду, 28 июня, на Кузбасс обрушились дожди с грозами, а по югу области наблюдался град. Об этом сообщили местные жители.
Новокузнечане активно делятся в соцсетях снимками непогоды. На кадрах видны крупные градины, а также побитые растения.
Фото: соцсети.
Фото: соцсети.
- В Новокузнецке град. Лето в самом разгаре, - написал автор фото.
- О, сын с работы вернулся, зонтик - в клочья. Хорошо его потрепало, - сказано еще в одном комментарии.
По словам горожан, дождь с градом продолжались недолго, после чего на небе появилась радуга. При этом град наблюдался лишь в Центральном районе Новокузнецка, а остальные территории обошел стороной.
Об осадках в виде града также сообщили жители Прокопьевска и Анжеро-Судженска.