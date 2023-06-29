В Кузбассе приготовят самый большой в России кулеш

Кемеровчан накормят сибирским кудешом.

На предстоящем Сабантуе в Кемерове на Московской площади установят рекорд России по приготовлению шахтерского кулеша. Его приготовят в казане на две сотни литров. Блюдо уже презентовали повара ведущих ресторанов города, они отметили, что кулеш - сытное и вкусное.

-Кулеш - чисто сибирское блюдо, он может быть жидким супом, кашей, главное крупы больше, специй разнотравной и хорошего белка. Мясо, рыба, грибы, все сгодиться. Кулеш - универсален, он для туристов, рабочих, связанных с тяжелым физическим трудом, для солдат - рассказал «Комсомолке» историк Максим Головин.

Кулеш станет не единственным изыском кемеровского Сабантуя, гостей праздника ждут национальные татарские блюда, которые приготовят повара города в рамках кулинарного поединка.