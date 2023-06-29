В кузбасском городе пропал 11-летний мальчик

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Междуреченске волонтеры разыскивают 11-летнего Егора Казакова, который пропал накануне.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Кузбасс», местонахождение ребенка неизвестно с 27 июня.

Мальчик среднего роста (150 см), нормального телосложения, у него темно-русые волосы, серые глаза.

Егор был одет в белую рубашку, светло-голубые штаны и черные кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении школьника или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.

Напомним, что ранее в Новокузнецке пропала без вести 14-летняя девочка. Ее поиски продолжаются.