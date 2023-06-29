В Кемерове ограничат парковку из-за Сабантуя

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В Кемерове ограничат движение автомобилей и парковки в связи с празднованием Сабантуя на Московской площади. Об этом сообщили в городской администрации.

Стоянку машин запретят уже с 20:00 пятницы, 30 июня, в двух местах: на дублере Притомского проспекта (от Московской площади до СК «Кузбасс-Арена») и на парковках, прилегающих к Московской площади.

Оставить свои авто можно будет на парковке СК «Кузбасс-Арена» (сюда же эвакуатор будет перемещать неправильно припаркованные автомобили), а также на дублере Притомского проспекта от «Кузбасс-Арены» до юридического квартала, на парковке между Московской площадью и Кузбасском мостом (с заездом с дублера и со стороны улицы Водонасосная).

В сам день проведения Сабантуя, 1 июня, с 7:00 перекроют проезд по дублеру Притомского проспекта от Московской площади до «Кузбасс-Арены» и по Фестивальному проезду между Ледовым дворцом «Кузбасс» и Московской площадью.

- Сам Притомский проспект будет полностью открыт для движения. Добраться до Московской площади можно на автомобиле, общественным транспортом, на велосипеде, самокате и пешком по тротуарам вдоль Притомского проспекта, - сообщили в мэрии.

Ранее «Комсомолка» писала, что в день проведения праздника до Московской площади запустят шаттлы.