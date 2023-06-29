7 июля в музее-заповеднике «Томская Писаница» пройдет праздник «Иван Купала» в современном прочтении

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Томская Писаница».

7 июля в музее-заповеднике «Томская Писаница» пройдет традиционный и долгожданный этнографический праздник «Иван Купала» в современном прочтении.

В программе славянские традиции и обряды, купальские забавы, игры, конкурсы, подарки от спонсоров, песни, ярмарка, катание на лошадях, прыжки через костры и поиск папоротника на квесте дополненной реальности.

На мастер-классах гостей научат играть на русских народных инструментах и плести венки, которые ближе к полуночи после неонового шоу гости будут пускать по Томи. За праздничное настроение отвечает кавер-группа «В главных ролях» и веселые барабанщики, а когда совсем стемнеет, гостей ждет фаер-шоу с фейерверком, огромный купальский костер и большой хоровод под танцевальные ритмы диджея.

Праздник «Иван Купала» пройдет на Поляне праздников возле «Сибирского острога» 7 июля с 19:00 вечера до 1:00 ночи.

Стоимость полного билета - 600 рублей, льготного - 500 рублей.

Стоимость трансфера на праздник «Иван Купала» с автобусной экскурсией: полный - 1100 рублей, льготный - 1000 рублей с человека. Отправление от Кемеровского драмтеатра 7 июля в 18:00. Отправление из музея-заповедника «Томская Писаница» 8 июля в 1:00 ночи.

Справки по телефону 88006009293.