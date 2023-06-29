Аграрии смогут обновить парк сельхозмашин с господдержкой

Фото: ООО Агротрак.

Государственная Программа «1423», действующая при покупке сельхозтехники, дает возможность аграриям нашего региона получить скидку до 20%. В программе участвуют тракторы Ростсельмаш 2000-ой серии.

- Это позитивная информация для нас и для аграриев, так как сельхозпредприятия ощущают высокую потребность в модернизации. Дофинансирование федеральной программы «1432» позволит пополнить парки современными мощными агромашинами, - говорит директор по маркетингу Ростсельмаш Андрей Рябов.

Вышеуказанные скидки суммируются с льготными условиями акции «Агросезон без платежей» от Росагролизинг, которая продолжает действовать до 30 июня, а также с условиями Постановлений Правительства РФ 1528, 811 и 1135, регламентирующими правила предоставления субсидий и с региональными программами субсидирования.

Мощные тракторы Ростсельмаш серии 2000 популярны у аграриев Сибири. В Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях – продано около тысячи тракторов Ростсельмаш за последние пять лет.

- У нас в хозяйстве два трактора Ростсельмаш 2375 и 2400 – я очень доволен их производительностью, - рассказывает Владимир Ремпель, председатель колхоза «Добровольский» Суетского района. – С любым орудием агрегатируются и за несколько лет не было необходимости в ремонте.

Его поддерживает коллега из Родинского района – глава крестьянского хозяйства Александр Макогон:

- У нас тракторы Ростсельмаш 2000 серии с электроникой – прекрасно работают. Мощные: и весна и осень – они почти каждый день в поле.